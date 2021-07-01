حمدوك يتحدث عن معركة العبور وأشواط الحسم

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك، وفقا لسلسلة تدوينات نشرتها وكالة الأنباء السودانية "سونا" على "تويتر"، اليوم الخميس، أشارت فيها إلى تأكيد حمدوك أن الشعب السوداني واجه الكثير من المعاناة وضياع أحلامه وتطلعاته بسبب الصراعات السياسية.

لكنه استطرد: "كسبنا جولات عديدة في معركة العبور ولم يتبق سوى الحسم"، مشيرا إلى أن النصر بدأ يتحقق بالوصول إلى مرحلة اتخاذ القرار.

ولفت حمدوك إلى أن حكم الشعب لنفسه لن يتحقق دون تحويل الملكية الكاملة للشعب، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحقق الرضا ويزيد من مستوى التزامه.

وشدد حمدوك على أهمية ما يتم تحقيقه من تقدم على مستوى العلاقات الخارجية، مضيفا: "لكن العالم الأكثر حسما هو قدراتنا الداخلية ومواردنا الذاتية".

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن تصريحات حمدوك جاءت بمناسبة الحديث عن إعفاء ديون السودان ومبادرته حول قضايا المرحلة الانتقالية في البلاد.