شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تعلن صرف معاشات يوليو للمتقاعدين ومستفيدي «ساند» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، صرف معاشات شهر يوليو لأصحاب المعاشات التقاعدية، ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».

ويستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر الشروط الآتية:

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام

-بلوغ سن الستين أو تجاوزها