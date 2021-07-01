متى يصدر إذن إنشاء محطة الضبعة "النووية" في مصر

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأصدرت هيئة المحطات النووية بيانا، أمس الأربعاء، أشارت فيه إلى تسليم وثائق التراخيص للوحدة الأولى والثانية، من محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

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ومن المنتظر أن تنظر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر بخصوص تلك الوثائق، وفقا لمهامها الرقابية والتنظيمية للأمن والأمان النووي.

وبحسب قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر، فإن من بين الأوراق المطلوبة التي تم تسليمها، الجدول الزمني لأعمال الإنشاء والتركيب، بجانب بيانات وافية عن الشركات والجهة التي ستتولى مسؤولية الإشراف على الإنشاء والتصنيع والتركيب وهيكلها التنظيمي.

كما تضمنت أيضا، بيانات عن الشخص أو الجهات المتعاقد معها على التوريد أو الأعمال الإنشائية، بما في ذلك جنسيتها وسابقة أعمالها في هذا المجال.

كما شملت الوثائق، نظم إدارة الجودة الجهات المتعاقد معها، وبرنامج الوقاية الإشعاعية، ونظم إدارة النفايات المشعة، وتقرير تحليل الأمان الأولي، مع خطة مبدئية للطوارئ النووية والإشعاعية وأخرى مبدئية للحماية المادية وأمن المنشآت النووية، ونظام مبدئي لتطبيق الضمانات والتحكم في المواد النووية.

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وكان المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية الحكومية، أليكسي ليخاتشوف، أعلن، في مارس/ أذار الماضي، عن توقع المؤسسة الحصول على ترخيص لبناء محطة للطاقة النووية في مصر، في عام 2022.

وقال ليخاتشوف، لقناة "روسيا 24": "تتمثل مهمة هذا العام في تسليم وثائق المشروع، ونتوقع الحصول على ترخيص في عام 2022، والبدء بالعمل بشكل كامل".

وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أيمن حمزة، أن محطة الضبعة النووية، حصلت على كافة الموافقات الرسمية، وأن عملية الإنشاءات الخاصة بالمفاعل وفق المخطط له في النصف الثاني من عام 2020 ، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى إذن ترخيص الإنشاء.