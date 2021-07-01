شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد»: أمطار رعدية على منطقة جازان حتى الـ7 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكّون سحب أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، الداير بني مالك، والريث، والعارضة. والعيدابي، وفيفا ، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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