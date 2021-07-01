شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير مسيرة حوثية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت قوات التحالف، اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة تابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة. وأكدت قوات التحالف، استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأشارت قوات التحالف أنها تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

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