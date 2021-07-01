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في صيف 2021.. الأزرق يتربع على عرش موضة الصنادل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

يتربع الأزرق على عرش موضة الصنادل في صيف 2021, ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تشيع أجواء البهجة والمرح والانطلاق.

 

وأوضحت مجلة "Instyle" أن الصندل بكل أشكاله يزهو هذا الموسم بطيف لوني واسع من الأزرق يمتد من الأزرق الفاتح مرورا بدرجات الأزرق البحري المطفأة وصولا إلى الأزرق الميتالك البرّاق.

 

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الصندل الأزرق يتناغم مع الملابس، التي تكتسي بألوان محايدة مثل الأسود والأبيض والرمادي، كما أنه يبدو رائعا مع الملابس، التي تتألق بالدرجات الطبيعية كالبيج والكريمي، في حين ينبغي توخي الحذر مع الألوان القوية كالأحمر والأخضر.

 

كما يبدو الصندل الأزرق في قمة الأناقة مع الإطلالة الأحادية باللون الأزرق.  

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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