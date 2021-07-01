هل البطيخ المربع للزينة وليس صالحا للأكل؟.. اعرف الاجابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء امس أن البطيخ المربع، الذي يتم حصاده بينما لم يصل إلى مرحلة النضج، ليس صالحا للأكل ويتم شراؤه بشكل عام كزينة في أماكن مثل المتاجر ومحلات الفاكهة.



ويتم إنتاج هذا البطيخ على شكل مكعبات مساحتها حوالي 18 سنتيمترا من خلال زراعته في حاويات بلاستيكية شفافة مع إطارات حديدية تسمح بدخول أشعة الشمس الكافية.

وبدأ إنتاج هذا النوع من البطيخ قبل حوالي 50 عاما، بهدف إنشاء فاكهة من السهل تخزينها في الثلاجة، بحسب كيودو.

ومنذ ذلك الحين انخفض عدد مزارعي البطيخ المربع إلى سبعة، بينما شهدت درجات الحرارة المنخفضة منذ أبريل من هذا العام حصاد المنتج بعد أسبوع من المعتاد.

ويبلغ وزن كل بطيخة حوالي 6 كيلوغرامات.