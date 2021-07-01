الكاظمي يعلن وضع خطط لضمان الأمن الانتخابي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الكاظمي، في أثناء اجتماعه بالممثلين الدائميين لدول حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن "العراق لا يزال هو الخط الأول في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"".

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

وأعلن الكاظمي نجاح العراق في تفكيك شبكات "داعش" الإرهابية، مشيرا إلى وضع خطط لضمان الأمن الانتخابي.

والتقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، مع رئيس وزراء بلجيكا الكسندر دي برو، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة بروكسل.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الكاظمي عن تقديره لموقف بلجيكا الداعم للعراق في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي عبر التحالف الدولي، فضلا عن مساهمتها في تدريب ومساعدة القوات العراقية، وفي مجال التعاون الاستخباري العالي بين البلدين ضمن جهود التصدي للإرهاب.

كما أشاد بدعم بلجيكا لصندوق استقرار العراق التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لغرض إعادة إعمار المدن المحررة، إلى جانب دعم البرامج المتعلقة بإزالة الألغام وبرامج المساعدات الإنسانية التي تنفذها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.