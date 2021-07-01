البحرين: نحن مع تعزيز "ثقافة السلام" في منطقة الشرق الأوسط

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المتحدث باسم الحكومة البحرينية الذي قال إن "التعايش السلمي هو طابع الشعب البحريني وهو يعد الهدف الأساسي للسياسة الخارجية للمملكة".

وأشار المتحدث إلى أن وزير الخارجية البحريني يتطلع للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف من أجل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وكشف المتحدث عن المواضيع التي يعتزم وزير الخارجية البحريني بحثها خلال زيارته إلى العاصمة الروسية، قائلا: "لقد امتدت العلاقات البحرينية والروسية لعقود عديدة، وأثبتت أنها مفيدة للطرفين. ومن خلال المحادثات الثنائية المستمرة، تسعى البحرين إلى تعميق وتوسيع المبادرات في مجالات مثل الاقتصاد والصحة والثقافة والسياحة".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيعقد جلسة مباحثات مع نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، في الثاني من شهر تموز/يوليو المقبل، في العاصمة الروسية موسكو، سيبحثان خلالها الأوضاع في سوريا وفي منطقة الخليج.