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دبي كلها مفاجآت اعتباراً من اليوم ولعشرة أسابيع

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبي كلها مفاجآت اعتباراً من اليوم ولعشرة أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

دورة جديدة من الفرح والتشويق والتجارب المذهلة، تنطلق اليوم، مع بدء «مفاجآت صيف دبي 2021»، التي تستمر 10 أسابيع، والمليئة بكل ما يجعل دبي الوجهة المفضلة للتسوق، والخيار الأمثل لقضاء عطلة صيفية مميزة للعائلات، وسط إجراءات صحية وتدابير آمنة.

 

ومثل كل عام، تنطلق العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية والعروض الضوئية في سماء المدينة، وعلى أيقوناتها المعمارية، وغيرها الكثير في مختلف أنحاء المدينة.

 

وسيكون المتسوقون على موعد مع تجارب التسوق المذهلة، مع إطلاق عرض 12 ساعة من التخفيضات اليوم، حيث يقدم العرض تخفيضات تصل إلى 90 % على تشكيلة واسعة من العلامات التجارية والمنتجات، من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً، في أكبر وأشهر مولات المدينة، إضافة لـ 24 ساعة من التخفيضات الفندقية، التي تقام لأول مرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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