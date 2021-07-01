حذف أكثر من 7 ملايين حساب على "تيك توك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، وهو منصة مقاطع الفيديو القصيرة الشائعة بين من هم في سن المراهقة، أنه حذف أكثر من 7 ملايين حساب تخص أطفالاً أقل من 13 عاماً خلال الربع الأول من العام الجاري، في خطوة مهمة تتعلق بتطبيق المرحلة السنية المطلوبة لمستخدمي التطبيق.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة قولها، في منشور أمس، إن من بين 11.1 مليون حساب تم حذفها لانتهاكها توجيهات التطبيق، كان هناك 7.26 ملايين حساب لمستخدمين يُعتقد أن أعمارهم دون العمر المسموح به.

وهذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها "تيك توك" عدد حسابات القاصرين التي قام بحذفها.

وفي الولايات المتحدة، يتعين على مواقع الإنترنت الحصول على تصريح من الوالدين قبل جمع المعلومات الخاصة بالأطفال أقل من 13 عاماً، وفقاً لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، إلا أن العديد من الأطفال يراوغون بشأن عمرهم وينشئون حسابات على مختلف مواقع التوصل الاجتماعي، مثل "إنستغرام" و"يوتيوب".