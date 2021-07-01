شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أبرز الاختلافات بين هاتفي سامسونج «Galaxy M32»و «Galaxy A32» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت شركة ”سامسونج“ العديد من الهواتف الذكية متوسطة المدى، خلال الأشهر الماضية، من بينها ”Galaxy A32“ و ”Galaxy M32″، وأطلقت سامسونغ ”A32“ في فبراير الماضي، بينما تم إصدار ”Galaxy M32“ الأسبوع الماضي.

ويجد بعض المستخدمين صعوبة في اختيار الهاتف الأفضل بينهما، لذا يقدم موقع ”سام موبايل“ مقارنة بينهما على النحو التالي:

الشاشة

يتميز كلا الهاتفين بشاشات ”Super AMOLED Infinity-U“ مقاس 6.4 بوصة بدقة ”Full HD+“ ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

ويتميز كلاهما بشاشات جيدة توفر زاوية رؤية واسعة وتجربة سلسة أثناء التمرير، ولا توجد أفضلية فيما يخص جودة الشاشة.

التصميم

ويبدو الاختلاف واضحا بين ”A32“ و ”M32“ تماما، فكلاهما يأتيان بجسم بلاستيكي، فيما يبدو جهاز ”Galaxy A32“ أفضل بفضل التصميم النحيف مع تصميم كاميرات محاذٍ تماما لبقية الإطار،كما يأتي ”Galaxy A32“ أيضا بخيارات ألوان أكثر من ”Galaxy M32“.

الكاميرا

يمتلك الهاتفان كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف، وهناك اختلاف طفيف بين إعداد الكاميرا الخلفية في ”A32“ و ”M32“.

ويستخدم ”Galaxy A32“ مستشعرات 5 ميغابكسل لكاميرا العمق وكاميرا الماكرو، بينما يستخدم ”Galaxy M32“ مستشعرات 2 ميغابكسل للعمق والماكرو، وكلاهما يستخدم مستشعرات بزاوية عريضة 64 ميغابكسل ومستشعرات فائقة السرعة بدقة 8 ميغابكسل.

الأداء والمعالج

ويتم تشغيل كلا الهاتفين بواسطة معالج ”MediaTek Helio G80“ وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت / 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت / 128 غيغابايت، لذا فهما يتمتعان بأداء مماثل.

ويعمل كلا الهاتفين بمعالج ”Helio G80“ وفتحة بطاقة ”microSD“ ونظام تشغيل ”Android 11“.

عمر البطارية

يحتوي ”Galaxy A32“ على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع حتى 15 وات، ويتم تشغيل M32 بواسطة بطارية 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع حتى 25 واط.

وبشكل عام، يتشابه كل من ”Galaxy A32“ و ”Galaxy M32“ تماما في نفس الشاشة ونفس المعالج ونفس المكونات الداخلية للأجهزة وتكوين الكاميرا، إلا أن M32 أرخص حيث يأتي بسعر 230 دولارا، ويباع ”A32“ بسعر 275 دولارا.

ويعتبر ”Galaxy M32“ الأفضل في هواتف غلاكسي متوسطة المدى؛ لأنه يوفر أداء أفضل قليلا، ولكن إذا كنت تريد تصميما أكثر نحافة، فيمكن أن يكون ”Galaxy A32“ أكثر ملاءمة.