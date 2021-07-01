عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العلم يكشف أجمل 10 نساء في العالم.. بيلا حديد بالصدارة

الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365

تمكنت عارضة الأزياء بيلا حديد من اقتناص لقب أجمل امرأة في العالم، وفقًا لدراسة أجراها طبيب التجميل، دكتور جوليان دي سيلفا.



وتمكّن "دي سيلفا" من تحديد أجمل 10 نساء في العالم، من خلال نظرية "النسبة الذهبية" للجمال، والتي ظهرت في اليونان القديمة، ثم استُخدمت في عصر النهضة من قبل الفنانين لخلق تحف فنية مثالية.

ولحساب "النسبة الذهبية"، قام دكتور "دي سيلفا" بقياس الحسابات الدقيقة لحجم العينين ووضعهما، والحواجب والأنف والشفتين والذقن والفك، ومن بين كل البيانات التي جمعها، توصل إلى أن بيلا حديد هي الأجمل عالمياً.

واستعرض موقع "لو فيشيال" البريطاني أجمل 10 نساء عالمياً، وفقاً لمقاييس الجمال العلمية.

احتلت عارضة الأزياء بيلا حديد المركز الأول، حيث حصلت على نسبة 94.35% في التناظر، ويعني التماثل بين نصفي الوجه الأيمن والأيسر.

وجاءت مغنية البوب الأمريكية بيونسيه في المركز الثاني، حيث حققت 92.44% في التناظر.

أما الممثلة الأمريكية أمبر هيرد فجاءت في المركز الثالث، حيث حققت 91.85%.

وجاءت مغنية البوب الأمريكية أريانا جراندي في المركز الرابع، محققة نسبة 91.81% في التناظر.

واحتلت مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت المركز الخامس، حيث حققت نسبة 91.64%.

وجاءت عارضة الأزياء الإنجليزية كيت موس في المركز السادس، حيث حققت نسبة 91.05% في التناظر.

وجاءت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسن في المركز السابع، حيث حققت 90.81% في التناظر.

أما الممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان فجاءت في المركز الثامن، حيث حققت 90.51%.

وجاءت المغنية الأمريكية كيتي بيري في المركز التاسع، محققة 90.08% في التناظر.

وأخيراً جاءت عارضة الأزياء الإنجليزية كارا ديلفين في المركز العاشر، حيث حققت 89.99% في التناظر.