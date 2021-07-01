عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأول في العالم.. ابتكار قميص بتقنية 5G ينقذ الأرواح ويراقب الصحة

الخميس 1 يوليه 2021

الخليج 365

ابتكر علماء تقنية جديدة تسمى ”YouCare“ وهي خدمة جديدة لمراقبة الصحة عن بُعد ، تعتمد على تقنية ثورية جديدة يمكن ارتداؤها ، ومنسوجات بالكامل، وقابلة للغسل، وسهلة الاستخدام.



وبحسب موقع ”prnewswire“، فإن هذا الابتكار المصنوع بالكامل في إيطاليا قادر على اكتشاف عدد كبير من العلامات الحيوية للفرد ونقلها بطريقة ذكية، بفضل تقنية الجيل الخامس G5.

وترتكز فكرة المشروع، الذي عُرض لأول مرة، خلال المؤتمر العالمي للجوال 2021 الذي عُقد في برشلونة، على استخدام نسيج ثوري مثل التيشيرت دون مكونات معدنية، ومع أجهزة استشعار مثبتة بشكل طبيعي على القماش.

وعبّرت شركة ”ZTE“ عن فخرها بهذا الابتكار الاستثنائي، وعن إيمانها بأن تقنية الجيل الخامس هي المفتاح لتحسين نوعية الحياة، مؤكدة أنها ستبدأ اختبار You Care 5G في مركز الابتكار والأبحاث الموجود في لاكويلا، الخريف المقبل.

ويتيح الابتكار ”You Care“ اكتشاف العوامل الحيوية، مثل: مخطط القلب الكهربائي الحقيقي، وتحليل عمل الجهاز التنفسي، ومكونات العرق، وجهد العضلات، ودرجة حرارة الجسم، التي لم يتم اكتشافها من قبل أجهزة استشعار النسيج.

ويسمح القميص بإرسال البيانات، عبر اتصال 5G ZTE فائق السرعة، إلى المراكز الصحية ومراكز التحكم، وكذلك للمستخدمين الفرديين.

وقال فرانشيسكو روكا رئيس الصليب الأحمر الإيطالي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر:“إنه اختراع سيغير حياة وجودة المساعدة الطبية المنزلية، وتلك المقدمة عن بعد للعديد من المواطنين الذين يعانون من مشاكل صحية، والأشخاص المستضعفين الذين يعانون من أمراض مزمنة، مما يضمن الوصول إلى خدمات الرعاية، ودعم شبكتنا الوطنية والدولية“.

وأضاف:“نحن نعمل على المشروع منذ العام 2018، واليوم نحن قادرون على تقديم نتائج هذه التجربة المهمة والتي ولدت في أصعب لحظة في ظل ظهور كوفيد 19، وتتيح لنا هذه التجربة التفكير بفخر حول المسار الذي تم إنجازه حتى الآن، والتطلع إلى المستقبل بأمل ويقين من إظهار التزام شبكة الصليب الأحمر وقدرتها وتفانيها، لاستخدام ونشر التقنيات الجديدة لخدمة الشعب والمجتمع“.

وتابع موضحًا:“تطور تكنولوجيا النسيج، الحاصلة على براءة اختراع ومعتمدة، خدمات جديدة لحماية الصحة في مجالات التطبيب عن بعد، والعمل، والرياضة، والرفاهية العامة للفرد، ومن خلال مراقبة الصحة، والتوتر، وسلوكيات الحياة النشطة، فإنه يحسن سلامة الناس، وكبار السن، والرياضيين“.

ويتم إرسال المعلومات الحيوية إلى ”YouCare“ التي تم اكتشافها بواسطة مستشعرات بوليمرية غير محسوسة ”مجموعة“ في النسيج، إلى وحدة تحكم مصغرة تسجل البيانات وتحولها إلى تنسيق رقمي، وترسل في النهاية، بفضل G5، إلى منصة ثنائية الاتجاه ونقلها إلى الهاتف الذكي أو الساعة الذكية للمستخدم، بالإضافة إلى وحدة تحكم عن بعد تحلل القيم بالبرنامج الطبي.