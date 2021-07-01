الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرتين مفخختين لـ "أنصار الله" غرب مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت في وقت متأخر من مساء أمس، من إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين تابعتين للحوثيين في جبهة صرواح غرب مأرب".

© AP Photo / Yemen's Defense Ministry

وأضافت أن "الطائرتين المفخختين أسقطتا في أثناء تحليقهما باتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان".

واتهمت الدفاع اليمنية، جماعة الحوثيين بـ "مواصلة إرسال الطائرات المسيرة المفخخة إيرانية الصنع لاستهداف المدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء".

ويأتي إسقاط الطائرتين المفخختين غداة إعلان الجيش اليمني تمكن قواته من اعتراض طائرة مسيرة للجماعة في أثناء تحليقها في منطقة الدشوش بجبهة صرواح غرب مأرب.

والأحد الماضي، أسقطت قوات الجيش اليمني خلال معارك مع الحوثيين طائرتين مسيرتين في مديرية صرواح غرب مأرب حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، وذلك بعد يوم من إعلان القوات الحكومية إحباط هجوم للجماعة بمسيرتين مفخختين في جبهة الكسّارة غرب المحافظة الغنية بالنفط.