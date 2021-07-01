احتراق ناقلة بنزين تحت جسر «مزعل» بطريق «القويعية» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، لحظة احتراق ناقلة بنزين على طريق سريع بالقويعية بالرياض. ووثق المقطع اشتعال النيران بالناقلة المحملة بالبنزين، بالقرب من كوبري مزعل في القويعية، وامتدت النيران على طول الطريق. وهرعت سيارات الدفاع المدني، إلى موقع الحريق من أجل السيطرة عليه.

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