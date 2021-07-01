الأمن العراقي يلقي القبض على 5 إرهابيين في شمال وغربي البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه.

وقال البيان إن: مفارز شعب الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة عشرة والفرقة السابعة والفرقة العاشرة وبإسناد من قوات برية، نجحت في إلقاء القبض على 5 إرهابيين في قضاء عنة، والكرمة بمحافظة الأنبار، ومنطقة بادوش في نينوى.

قوات الأمن العراقية تعلن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين © Sputnik . Security Media Cell 1 / 1 © Sputnik . Security Media Cell قوات الأمن العراقية تعلن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين

وأكد البيان أن الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات ضبط وفق أحكام المادة 4 إرهاب، حيث تم تسليمهم للجهة المختصة.

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن عمليات إلقاء القبض تمت في ضوء معلومات استخبارية لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أشارت إلى تواجد العناصر الإرهابيين في المناطق المذكورة.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية)، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.