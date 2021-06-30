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شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحدد موعد الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أنه سيتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات يوم الخميس القادم 28/ 11/ 1442هـ.
وقالت ابتسام الشهري، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: إنه بناءً على ما تم من تمديد لفترة التقديم على إجراءات النقل الخارجي والداخلي لمرتين متتاليتين، وذلك تحقيقًا لرغبة الزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات، وما تطلبه من وقت لاستكمال وتدقيق إجراءات تقديمهم، فقد تقرر الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس 28/ 11/ 1442هـ.
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