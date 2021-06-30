شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قائد مركبة يقطع الإشارة ويعرض حياة الآخرين للخطر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق قيام قائد مركبة بقطع الإشارة أمام السيارات، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وظهر قائد المركبة في المقطع، وقد قطع الإشارة وانطلق بسرعة جنونية ليعبر أمام السيارات الأخرى في مسارها، دون مراعاة لحقوق الآخرين أو قواعد المرور.
وأهاب متداولو المقطع من الجهات المعنية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، اتخاذ ما يلزم حيال هذه الممارسات التي تعرض حياة الآخرين للخطر.
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