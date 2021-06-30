الشرطة السودانية تعلن إصابة 52 من عناصرها خلال احتجاجات في الخرطوم

دبي - محمود عبدالرازق - وصرحت رئاسة الشرطة في بيان أن مسيرات جماهيرية انطلقت صباح اليوم بعدد من محليات ولاية الخرطوم، لافتة إلى أنها "بذلت جهودا مقدرة في حماية المشاركين بجانب تأمين المرافق الاستراتيجية"، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

وأشارت الشرطة إلى أن مجموعات حاولت الوصول إلى القصر الجمهوري ومرافق سيادية أخرى، ولكن عناصرها تصدت لها "بالقدر المناسب من وسائل فض الشغب".

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وأضافت في بيانها أن هذه المجموعات تعاملت بـ "عنف مفرط" تجاه عناصرها ما أدى إلى إصابة 28 فردا من الشرطة في محيط موقع الأحداث بإصابات مختلفة، لافتة إلى أن إحدى تلك الإصابات خطيرة.

كما أصيب 24 شرطيا بإصابات متفاوتة في محلية بحري ومناطق أخرى من العاصمة السودانية، وفق نص البيان.

ودعت الشرطة الجماهير إلى الالتزام بالنهج السلمي للتعبير عن رأيهم، مؤكدة التزامها "بإنفاذ القانون في حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات وأداء واجباتها بمهنية وتجرد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، القبض على 79 شخصا من قيادات حزب "المؤتمر الوطني" المنحل، وذلك لاتهامهم بالتخطيط لأعمال عنف وتخريب خلال مظاهرات اليوم التي شهدتها البلاد.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم مسيرات احتجاجية في محيط القصر الرئاسي أعلنت عنها مجموعات سياسية معارضة.

وانتشرت قوات الأمن بشكل كثيف في محيط القصر، فيم أطلقت الشرطة قنابل الغاز نحو المتظاهرين الذين كانوا بالمئات، وفقا لما ذكره شهود عيان لـ"سبوتنيك".

ومنذ 21 أغسطس/آب من العام 2019، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي والجبهة الثورية التي تضم عدد من الحركات المسلحة بعد توقيعها اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في جوبا.