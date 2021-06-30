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شكرا لقرائتكم خبر عن كما جرت العادة سنوياً.. «شؤون الحرمين» :رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة بمقدار 3 أمتار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين رفع الجزء السفلى من كسوة الكعبة المشرفة.
وأوضحت الرئاسة العامة أنه مما جرت عليه العادة من كل عام يرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة بمقدار 3 أمتار من سطح المطاف.
وتابعت أنه يغطي الجزء المرفوع بإزار أبيض من نوع خاص من القماش القطني، بعرض مترين من الجهات الأربعة للكعبة.
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