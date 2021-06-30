توتر أمني في طرابلس اللبنانية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبدأت الأحداث بعد ورود معلومات لم يتم التأكد منها عن وفاة طفل يتنفس بواسطة ماكينة الأوكسجين، بسبب الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي.

في المقابل عمد أهالي منطقة باب التبانة على إجبار الجيش المتواجد في المنطقة على الانسحاب وقاموا بإقفال مداخل المنطقة. وتسود حالة من الفوضى في مناطق التوتر بطرابلس في هذه الأثناء.

وأدى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي فضلا عن شح المحروقات في محطات تعبئة الوقود إلى وقوع إشكالات أمام محطات في بيروت تخللها إطلاق نار لا سيما في منطقة عائشة بكار، إضافة إلى منطقة الجية الواقعة إلى الجنوب من بيروت.

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بانفجار خزان مازوت في بلدة الخيارة في البقاع الغربي أدى إلى مقتل مواطن في العقد الثالث من العمر من بلدة غزة. وقد عملت عناصر من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.