ضبط أحزمة ناسفة ومنطلق لعمليات إرهابية وسط العراق ... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط وكر للإرهابيين والعثور على كدس عتاد بداخل مزرعة تعود لأحد الإرهابيين الهاربين في بابل".

وأوضحت الخلية الأمنية، أن الكدس يحتوي 6 عبوات ناسفة و3 أحزمة ناسفة وقنابل "هاون" ومتفجرات أخرى وكتب تحرض على التطرف.

ونوّهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى "أن هذا الوكر يعد منطلقا لعمليات الإرهابيين، وتم رفع المواد المضبوطة أصولياً من قبل الأجهزة المختصة".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية)، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.