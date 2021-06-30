السفير السعودي لدى الدوحة يقدم أوراق اعتماده لأمير قطر

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن "أمير دولة قطر رحب بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، كما حمله تحياته وتقديره للملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد".

وأضافت الوكالة أن "الأمير منصور بن خالد بن فرحان نقل تحيات الملك سلمان وولي عهده، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وتطويرها في المجالات كافة".

هذا وذكرت وكالة الأنباء القطرية، في وقت سابق، أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استقبل سفير السعودية الجديد لدى الدوحة، وهو أول سفير تعيده الدول العربية التي اتفقت على إنهاء الخلاف مع قطر في وقت سابق هذا العام خلال "قمة العلا" في السعودية.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد اتفقت في كانون الثاني/ يناير على إنهاء المقاطعة التي فُرضت في منتصف عام 2017، واستعادة العلاقات السياسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة.