ماذا قالت لعبة “بابجي حول تداول صور لهدم الكعبة المشرفة في آخر تحديث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نفت الصفحة الرسمية للعبة “بابجي”، نشر صور يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتحديث مزعوم في اللعبة، يتضمن محتوى مهين للدين الإسلامي.



وأكدت (PUBG MOBILE) عدم وجود مثل هذا التحديث، وأن اللعبة لا تتضمن أي محتوى مسيء، مهين أو غير لائق، وأن الصور التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مزيفة ولا تعرض بأي لعبة أو محتوى فعلي من بابجي موبايل.

وأكدت (PUBG MOBILE) أنها تحترم جميع الأديان والثقافات، وتحرص على تقديم بيئة لعب محترمة ومتسامحة.

وطالبت PUBG MOBILE بمتابعة حسابات وصفحات اللعبة الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر الإعلانات والتحديثات الرسمية حول اللعبة في المنطقة.