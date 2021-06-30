الحكومة اليمنية تحذر من تنامي تهديد الأنشطة السيبرانية لتنظيم "داعش" الإرهابي

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في كلمة اليمن التي ألقاها وكيل جهاز الأمن القومي اليمني اللواء صالح المقالح، خلال المؤتمر رفيع المستوى لرؤساء أجهزة ووكالات مكافحة الإرهاب في الدول أعضاء ‏الأمم المتحدة، بمدينة نيويورك، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض.

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وقال صالح: "إن تهديد تنظيم داعش (محظور في روسيا)، قد زاد بوتيرة عالية في الأنشطة السيبرانية وشبكات التواصل الاجتماعي في اليمن فضلاً عن توطيد علاقته وتنسيقه المستمر مع الحوثيين والجماعات الإرهابية في اليمن متمثلة بالقاعدة وداعش لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة".

وجدد اللواء المقالح "التأكيد على الشراكة الفعالة لليمن في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب"، مشدداً على "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة".

وطالب المسؤول اليمني، المجتمع الدولي بـ "استمرار دعم اليمن في جهود مكافحة الإرهاب الذي ينعكس تأثيره على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

ومنذ اندلاع الصراع في اليمن أواخر 2014، استغلت التنظيمات الإرهابية الوضع الأمني الهش في البلد بسبب استمرار الصراع في توسيع نفوذها وشن هجمات وتفجيرات أوقعت العديد من القتلى والجرحى.