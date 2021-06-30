محمد بن راشد يعرض مشهدا لم يره أحد ويستشهد بآية من القرآن... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - واستشهد محمد بن راشد بآية من القرآن الكريم: "فلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق. والقمر إذا اتسق".

وتابع: "لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل، الذي يعد أول مسبار عربي إسلامي، ظاهرة الشفق المتخفي على الكوكب الأحمر (المريخ)".

وقال محمد بن راشد: "هذا الأمر يفتح للبشرية آفاقا جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية".

ونشرت الصفحة الرسمية لمسبار "الأمل" على "تويتر" سلسلة تدوينات عن الصور التي التقطها مسبار الأمل، تقول إحداها، إن هذه الصور استثنائية وغير مسبوقة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط هذه الظاهرة بتفاصيل عالية الدقة.

ولفتت في تدوينة أخرى إلى أن الصور تظهر كوكب المريخ عند الغسق، مضيفة: "يمكننا ملاحظة نقاط من الضوء في الجانب المظلم (اليلي)، وهي عبارة عن الشفق المنفصل".

وذكرت الصفحة في تدوينة ثالثة أن هذه الصور تم التقاطها في 22 و23 أبريل/ نيسان وفي 6 مايو/ أيار 2021.

وتوضح الصور انبعاثات الأكسجين الذري المحيط بكوكب المريخ بطول موجي 103.4 نانومتر، مشيرة إلى أنه تم قياسها بواسطة جهاز المقياس الطيفي للأشعة فوق البنفسجية لمسبار الأمل.