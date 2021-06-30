شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد القبول بجميع الجامعات ومعاهد التدريب التقني والمهني.. مستقبل مشرق (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - تقرير – فريق التحرير:

بدأت معظم الجامعات والمعاهد في المملكة التنويه بشأن مواعيد التسجيل والقبول للعام المقبل، بمشيئة الله، لتبدأ عمليات التسجيل والقبول للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات، كخطوة على طريق بناء المستقبل المشرق الواعد.

• فتح باب التقديم جامعة الإمام

وفي هذا السياق، أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بعمادة الدراسات العليا وبالتعاون مع كلية الإعلام والاتصال فتح باب التقديم للدبلومات العليا في الإعلام المتخصص وذلك بدءاً من 17 ذو القعدة الجاري إلى 4 / 12 / 1442هـ.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيتاح على موقع العمادة الإلكتروني في التخصصات التالية: (الإعلام الاقتصادي، الإعلام السياسي، الإعلام العسكري، الإعلام الصحي، الإعلام الرياضي، الإعلام السياحي، الإعلام التربوي)، على أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصلا على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد, مبينة أن رسوم البرنامج 30.000 ريال.

• جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية

كما أطلق رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان قبل أيام بوابة القبول الذكية، إحدى مبادرات برنامج التحول الرقمي وذلك ضمن برامج رؤية الجامعة السعودية الحديثة، والتي تتكامل مع منصة نفاذ.

وكانت عمادة القبول والتسجيل في جامعة جدة⁩، أعلنت في وقت سابق عن فتح بوابة القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي١٤٤٣ هـ.

وأوضحت أن التقديم يتم عبر الدخول إلى بوابة القبول الخاصة بالجامعة، وقراءة رمز الباركود، وذلك خلال الفترة من 13-11 إلى 14-12-1442 هـ عبر بوابة القبول الموحد على الرابط التالي (اضغط هنا).

تعليمات القبول في جامعة جدة

يذكر أنه يمكن للطالب تسجيل حساب جديد عبر بوابة القبول في الجامعة مع التأكيد على الملاحظات التالية:

بعد تأكيد الطلب لا يمكنك تعديل أي بيانات.

في حال ترشيح الطالب للقبول في الجامعة عليه رفع المستندات المطلوبة واضحة وكاملة.

سوف يكون تأكيد الرغبة المرشح عليها الطالب تأكيدًا إلكترونيًا في مرحلة القبول الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة.

في حالة عدم تأكيدك لقبول الرغبة المرشح عليها وفي الزمن المحدد لك سوف يتم إلغاء ترشيحك ولا يحق لك المطالبة بإعادة الترشيح مرة أخرى.

مرحلة القبول الإلكتروني يمنح المرشح الرقم الجامعي ويتم من خلالها المراجعة النهائية الشاملة لبيانات المرشح ومطابقة مرفقاته والتأكد من شخصيته للقبول النهائي (في بعض الحالات ينبغي على الطالب سرعة الاستجابة لرسائل بوابة القبول لضمان مقعدة وذلك لاستكمال البيانات المطلوبة إن وجد).

لا يحق المطالبة بتغيير المسار أو البرنامج الأكاديمي بعد ظهور الرقم الجامعي للطالب.

في حال عدم حضور الطالب /الطالبة للجامعة خلال الشهر الأول من بداية الدراسة سوف يتم إلغاء قبوله ولا يحق للطالب / الطالبة المطالبة بإعادة القيد.

• جامعة طيبة تفتح باب القبول

كما أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة طيبة عن فتح باب القبول في عدد من التخصصات والبرامج في مختلف الكليات العلمية والنظرية والتطبيقية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في المدينة المنورة وفروعها.

وأوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة طيبة الدكتور إبراهيم العوفي أن الجامعة ستتيح هذا العام تخصصات جديدة في بعض الكليات تتوافق مع سوق العمل التي جاءت ضمن مشروع استراتيجية التحول البرامجي للجامعة لسد احتياجات سوق العمل وفقا للمناطق واحتياجاتها وميزاتها واستفادت أبنائها من هذه التخصصات المستحدثة.

وتابع أن هذه التخصصات هي: الأمن السيبراني، والسلامة والصحة المهنية، والتجارة الإلكترونية والدعم اللوجيستي، وإدارة أعمال التأمين، وإدارة السياحة والفندقة، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، ودبلوم مطور الويب المتكامل.

وأضاف أن التسجيل سيكون متاح بداية من يوم الأحد الموافق ١٧-١١-١٤٤٢هـ وحتى نهاية يوم الأربعاء الموافق ٤-١٢-١٤٤٢هـ ، وعلى الراغبين بالتسجيل والاطلاع على دليل القبول والبرامج المتاحة ومزيد من التفاصيل زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة (اضغط هنا).

• 7 برامج أكاديمية جديدة بجامعة طيبة

كما استحدثت جامعة طيبة بالمدينة المنورة 7 برامج أكاديمية بكلية المجتمع بتخصصات فنية وتقنية وذلك في الفرع الرئيسي بالمدينة المنورة وفروعها بمحافظات العلا والمهد وخيبر وبدر.

وتأتي أهمية تلك البرامج الجديدة متوائمة مع رؤية المملكة 2030 كإحدى ثمار مشروع جامعة طيبة الإستراتيجي للتحول البرامجي الأكاديمي مستهدفة سوق العمل بشكل مباشر التي تمتاز بتوافقها مع الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل في القطاع الحكومي والخاص وتنسجم وتتوافق مع إستراتيجيات القطاعات ذات العلاقة بطبيعة البرنامج.

وتضم البرامج المستحدثة دبلوم الأمن السيبراني – طلاب وطالبات ، قسم علمي – في المدينة المنورة والعلا والمهد وبدر ، ودبلوم السلامة والصحة المهنية – طلاب ، قسم علمي – في المدينة المنورة ، ودبلوم التجارة الإلكترونية والدعم – طلاب وطالبات ، قسم علمي – في المدينة المنورة وخيبر ودبلوم مطور الويب المتكامل – طلاب وطالبات ، قسم علمي – في المدينة المنورة والمهد وخيبر ودبلوم إدارة أعمال التأمين – طلاب وطالبات ، قسم علمي وأدبي – في المدينة المنورة ، ودبلوم إدارة السياحة والضيافة – طلاب وطالبات ، قسم علمي وأدبي – في محافظة العلا ، ودبلوم إدارة اللوجستيات الإمداد – طلاب وطالبات ، قسم علمي وأدبي – في بدر .

• جامعة الشمالية تعلن مواعيد القبول

بدورها أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن مواعيد استقبال طلبات القبول الإلكتروني في برامج البكالوريوس وبرامج الدبلوم لخريجي الثانوية العامة، للعام الدراسي 1443هـ.

ونشرت جامعة الحدود الشمالية تفاصيل مواعيد استقبال طلبات القبول الإلكتروني في برامج البكالوريوس وبرامج الدبلوم لخريجي الثانوية العامة على النحو الموضح أدناه:

• جامعة الملك فيصل تعلن فتح بوابة القبول

بدورها أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح موعد القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام)، للعام الجامعي 1442هـ /1443هـ, وذلك من تاريخ 23 ذو القعدة لمدة خمسة أيام.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان ضرورة الدقة في تعبئة البيانات واختيار الرغبات بكل عناية، مشيرًا إلى أن الجامعة ستقوم بالمفاضلة بين المتقدمين إلكترونيًّا بحسب النسبة الموزونة، والأعداد التي اعتمدها مجلس الجامعة، وبناء على الرغبات التي يتم اختيارها تسلسليا.

وأضاف بأن الطلبة الذين لم يتم قبولهم خلال الدفعة الأولى لا يحتاجون إلى تنشيط طلب القبول، منوهاً في حال وجود استفسارات يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني[email protected]

• جامعة نجران تبدأ القبول الإلكتروني

وأعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن بدء القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، السبت المقبل، ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاما، ولا تقل درجة المتقدم في اختبارات القدرات والتحصيلي عن 50 درجة، إضافة إلى أنه لم يسبق فصله أكاديمياً أو تأديبياً من أي جامعة أخرى، ولا مقيداً في أي جهة تعليمية أخرى.

• المعهد الصناعي الثانوي بجدة يحدد موعد التسجيل

من جهته حدد المعهد الصناعي الثانوي بجدة 24 ذي القعدة الجاري موعداً لبدء القبول والتسجيل في برامج الدبلوم الصباحية والمسائية للفصل التدريبي الأول للعام 1443هـ , وتستمر حتى 4 ذو الحجة 1442هـ, وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح مدير المعهد الدكتور ياسر شمس الحق مياجي, أن عدد التخصصات المتاحة للتسجيل لبرنامج الدبلوم الصباحي (11) تخصصا تشمل (تشغيل الآت الانتاج – ميكانيكا عامة , تشغيل الآت التحكم الرقمي cnc , التبريد والتكييف , اللحام , ميكانيكا السيارات , الكهرباء الصناعية , المصاعد الكهربائية , الإلكترونيات , الحاسب الآلي , التصوير الفوتوغرافي , الطباعة الآلية ), وعدد البرامج المسائية المتاحة للتسجيل بالفصل التدريبي الأول (7) تشمل (ميكانيكا هيكل السيارات , التحكم الهيدروليكي وأساسيات المخارط والفرايز , فن التصوير الفوتوغرافي , التمديدات المنزلية , برمجة الروبوت , مهارات طباعة الأفست , اللحام والقطع بالقوس المعدني المحجب smaw) بواقع أربعة أشهر معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

• بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي

كما أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقها الرسمي ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم عن بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي الجديد 1443هـ

ودعت وكالة شؤون المسجد النبوي الراغبين في التسجيل والتعرف على شروط القبول في المعهد زيارة رابط التسجيل: (اضغط هنا) في الفترة من الأحد الموافق هـ17/11/1442 وحتي الخميس هـ19/12/1442.