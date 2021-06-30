شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 51 بكلية الملك فهد الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (51) بكلية الملك فهد الأمنية، داعيةً طالبي الالتحاق للدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر- توظيف” على الرابط التاليhttps://jobs.sa، لمعرفة نتائج المرشحين للقبول المبدئي.

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