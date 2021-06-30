شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد المحلي: رأس معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي -عبر الاتصال المرئي- إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع, بحضور أصحاب المعالي والسمو قادة أفرع القوات المسلحة, وقائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بالوزارة والجهات المعنية بالوزارة، والمدير العام للإدارة العامة للخدمات الصحية بالوزارة. وناقش الإيجاز الأرقام العالية والمميزة لتحصين منسوبي الوزارة بلقاح (COVID-19) والخطط والمبادرات، التي سيتم تنفيذها.

وبُحثت أهمية مضاعفة الجهود من خلال التوصيات التي أطلقتها خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع للاستمرار في تحصين منسوبي الوزارة. يذكر أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عددًا من التوصيات والقرارات.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.