سوريا وإيران تعلنان عن خطوة جديدة بينهما

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . nour molhem
ونقلت الوكالة عن المنظمة الإيرانية في بيان لها أن الجانب السوري كان قد تقدم بطلب لنظيره الإيراني يقضي بالعمل على التعاون الثنائي في المجالات الفنية والتدريبية في مجال الطيران المدني.
وأعلنت المنظمة الإيرانية عن استعدادها الكامل للتعاون مع مؤسسة الطيران المدني السورية في مختلف المجالات الخاصة بهذا الأمر، وعلى رأسها تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تدشين شبكات المراقبة بين البلدين، وإجراء اختبارات فنية للطائرات السورية، فضلا عن تدريب مراقبي الطيران والكوادر الفنية السورية.
وأشارت الوكالة الإيرانية إلى وجود أكثر من 3 رحلات جوية مباشرة بين سوريا وإيران، بشكل أسبوعي.