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الرئيس تبون يعين أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أولا للحكومة الجزائرية الجديدة

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دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان أصدرته الرئاسة الجزائرية، "أنه طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما المادة 91، الفقرتان 5 و7 منه، عيّن اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزيرا أولا، وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

​وشغل أيمن بن عبد الرحمن منصب وزير المالية في 23 يونيو/ حزيران من العام الماضي خلفا للوزير السابق عبد الرحمن راوية، وقبل ذلك كان محافظ بنك الجزائر من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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