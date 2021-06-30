أمير قطر يعتمد 5 سفراء جدد بينهم سفير السعودية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "الراية" القطرية، مشيرة إلى أن أمير البلاد تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد وفي مقدمتهم الأمير منصور بن خالد آل سعود، سفير السعودية.

وتسلم أمير قطر أوراق اعتماد سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية يعقوب عبد الله أحمد، وسفير دولة كوريا الجنوبية جون هو لي، وسفير غينيا الاستوائية بينيكنو ماتوتي تانغ، إضافة إلى سفير كولومبيا هايمي ارنانديز، وذلك خلال استقباله للسفراء الخمسة في الديوان الأميري بالدوحة.

وخلال استقباله للسفراء الجدد رحب تميم بن حمد، بهم وأعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق وقيادة العلاقات بين قطر ودولهم إلى مزيدا من التطور والنماء، في حين نقل سفراء الدول الخمس تحيات قادة بلادهم إلى أمير قطر.