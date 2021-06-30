شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تعلن أسماء المرشحين لوظائفها على المرتبة السابعة والثامنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلنت وزارة العدل أسماء المرشحين والمرشحات لوظائفها على المرتبة السابعة والثامنة، بمسميات “مطوّر برامج أول، مطور برامج”. وأوضحت الوزارة اليوم أسماء المرشحين على وظائفها التي طرحتها على موقعها الإلكتروني التالي منهـنا. ونوهت على الراغبين في الإطلاع على النتائج بإدخال رقم الهوية ورقم الجوال المسجل أثناء تقديم الطلب.

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