معرض القاهرة الدولي للكتاب يفتح أبوابه في دورته الـ52

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مدبولي، بحسب بيان لرئاسة الوزراء، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن الدورة الحالية للمعرض تأتي في ظل ظروف استثنائية من انتشار فيروس "كورونا"، والتي فرضت عقبات نجحت الحكومة في التغلب عليها عن طريق رقمنة العديد من الأنشطة.

© Photo / Council of Ministers press office وزيرة الثقافة المصرية ورئيس الوزراء في افتتاح معرض الكتاب

بدورها قالت وزيرة الثقافة، إن هذه الدورة ستشهد مشاركة 1218 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 25 دولة، كما تتضمن إطلاق مبادرة "ثقافتك"، إلى جانب إطلاق المنصة الإلكترونية لأول مرة، وبها أول معرض كتاب افتراضي موازٍ بتقنية "3 دي" كما سيتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضياً على المنصة حفاظا على السلامة والصحة العامة للجمهور.

وأشارت أيضا إلى أن حجز تذاكر المعرض والحصول عليها سيكون بالمجان هذا العام، مع الحرص على زيادة عدد أيام المعرض دعماً لصناعة النشر والكتاب. مؤكدة أن ذلك سيتم من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصاً على الصحة العامة.