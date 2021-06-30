وزير سوداني يزور إثيوبيا ويؤكد الانفتاح على التعاون للاستفادة من موارد المياه

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القاهرة - سبوتنيك. وتوجه عباس، صباح اليوم، بحسب بيان لوزارة الري السودانية، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الجنوبي، حيث تناقش المجموعة اعتماد الموازنة الجديدة للمشروعات التي تمت في تلك الدول وخطة العمل المستقبلة.

وتضم المجموعة كل من السودان، جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، رواندا، بوروندي، كينيا وتنزانيا.

وأكد وزير الري السوداني بحسب البيان أن حرص "السودان وانفتاحه على التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء في حوض النيل عبر مسمياتها المختلفة للاستفادة من الموارد المائية في الحوض، على أسس عادلة ووفقا لمبادئ القانون الدولي للمياه حتى لا يحدث ضرر لأي من دول الحوض".

ولفت إلى "وجود فرص عديدة بدول حوض النيل فى مجال المشروعات المائية المشتركة يمكن أن تسهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الحوض".

وبعثت مصر وبعدها السودان بشكل منفصل رسالتين إلى مجلس الأمن الدولي، اعتراضا على إعلان السلطات الإثيوبية نيتها الاستمرار بملء سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف.

وأكدت أثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر يوليو/ تموز المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب، في وفت تعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على هذه الخطوة دون التوصل لاتفاق تهديدا للأمن القومي للبلدين.