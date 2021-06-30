القبض على 79 شخصا لاتهامهم بالتخطيط لأعمال عنف خلال مظاهرات اليوم في السودان

دبي - محمود عبدالرازق - الخرطوم - سبوتنيك. وأوضح عضو اللجنة التابعة للنيابة العامة في السودان، صلاح مناع، في تصريحات صحفية، أن أعضاء الحزب الحاكم السابق كانوا يخططوا لأعمال عنف وتخريب تستهدف المظاهرات التي خرجت في العاصمة السودانية اليوم احتجاجا على الحكومة الانتقالية القائمة.

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فيما أشار وجدي صالح، عضو لجنة محاربة الفساد، أيضا في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن السلطات أجهضت محاولات "لفلول النظام المباد التخريبية قبل وقوعها حيث شرعت في القبض على محركيها وفق ما توفر من معلومات عن أماكن تجمعاتهم في الساعات الأولى من الصباح".

وأوضح أن عمليات الملاحقة بدأت في الساعة الثانية من صباح اليوم، وتم العثور على مبالغ كبيرة من الأموال كانت مجهزة للاستخدام "في إغراء القصر من الأطفال للقيام بعمليات التخرب"، بجانب القبض على آخرين مسلحين بأسلحة بيضاء وأخرى نارية، وكان بعض المسلحين يرتدون زي الشرطة.

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، الأربعاء، مسيرات احتجاجية في محيط القصر الرئاسي أعلنت عنها مجموعات سياسية معارضة.

وانتشرت قوات الأمن بشكل كثيف في محيط القصر، فيم أطلقت الشرطة قنابل الغاز نحو المتظاهرين الذين كانوا بالمئات، وفقا لما ذكره شهود عيان لـ"سبوتنيك".