متحدث الخارجية العراقية يكشف مطالب بلاده خلال اجتماع دول التحالف في روما

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، قائلا: "يمكن القول في كل مرة يجتمع فيها التحالف الدولي يبحث أدوات وأساليب تكامل الجهود الدولية المشتركة بشأن مواجهة خطر الإرهاب، والعراق كان له دور كبير في هذا المجال وحقق نجاحا، لافتا وهناك دعم وإشادة كبيرة بمواقف الحكومة العراقية وهي تواجه ما تبقى من عصابات "داعش" الإرهابية".

وتحدث الصحاف عن مشاركة وزير الخارجية، فؤاد حسين في الاجتماع الوزاري الموسع لدول التحالف الدولي الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، قائلا:

وأضاف الصحاف، أن الوزير ألمح خلال الاجتماع إلى ضرورة استكمال صفحات مواجهة أيديولوجيا التطرف والتكفير وأهمية استكمال الجهود المتعلقة تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الأكثر تضررا من "داعش".

© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service