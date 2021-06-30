شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أبرز مخالفات الغابات والمتنزهات وقيمة الغرامات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، على أهمية المحافظة على الغابات والمتنزهات ومواقع الغطاء النباتي، وعدم الإضرار بها بإشعال النيران ورمي المخلفات.

وأوضح المركز أن اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي وفقا لنظام البيئة، تنص على أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية أو بغير الوسائل المسموح بها من المركز، مخالفة غرامتها 1000 ريال للمرة الأولى و2000 ريال للمرة الثانية، و3 آلاف ريال للمرة الثالثة، إضافة إلى تطبيق العقوبات الخاصة بحرق الأشجار والشجيرات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للاحتطاب.

أما مخالفة إتلاف المنشآت الثابتة، أو المنقولة، أو قطع السياجات، أو إتلافها، أو العبث بالعلامات الحدودية، أو الإرشادية في الغابات أو المتنزهات، غرامتها 1000 ريال للمرة الأولى و2000 ريال للمرة الثانية، و 3 آلاف ريال للمرة الثالثة.

وأشار إلى أن ترك النفايات، أو رميها، أو دفنها، أو حرقها في غير الأماكن المخصصة لها، من المخالفات النظامية الجسيمة التي تشوه المظهر الحضاري وتؤثر سلبا على البيئة، وغرامتها 500 ريال للمرة الأولى و1000 ريال للمرة الثانية، و 2000 ريال للمرة الثالثة.

وأوضح أن عقوبة تشويه المعالم العامة والطبيعية في الغابات أو المتنزهات الوطنية بالكتابة أو الرسم أو النحت أو غيرة، غرامة 100 ريال للمرة الأولى و200 ريال للمرة الثانية، و400 ريال للمرة الثالثة.