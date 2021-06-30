مصر تنتج أول دفعة من لقاح "سينوفاك" المضاد لكورونا محليا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت زايد خلال حديثها أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فعالية حكومية، أن مصر أنتجت بالأمس أول 300 ألف جرعة من لقاح "فاكسيرا سينوفاك" بأحد مصانعها في القاهرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن التعاقد مع شركة "سينوفاك" الصينية يمكّن مصر من تصنيع 40 مليون جرعة سنويا، فيما وافق الجانب الصيني على إنتاج مصر بشكل استثنائي لـ80 مليون جرعة خلال الأشهر الست المقبلة.

© AP Photo / Wang Xiao/Xinhua

وأوضحت أن مصنع اللقاحات "فاكسيرا" المصري يمكنه إنتاج حوالي 600 ألف جرعة لقاح يوميا، موضحة أنه بداية من شهر آب/أغسطس المقبل ستنتج مصر "من 10 إلى 15 مليون من اللقاحات شهريا"، بهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام الجاري.

من جانبه دعا الرئيس المصري خلال حديثه إلى ضرورة التوسع في حملات التطعيم ضد "كوفيد-19" بهدف اكتساب المناعة الجماعية.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، بحسب آخر إحصائية، إلى 281031 حالة وتوفي من بينهم 161148 شخص.

واستقبلت مصر في السابع من حزيران/ يونيو الجاري 500 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفاك"، وأشارت وزارة الصحة المصرية آنذاك أن العمل جار على إنتاج الدفعة الأولى من اللقاح محليا.