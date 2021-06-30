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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا لفئة الـ50 عاماً فأكثر عبر «صحتي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من سن 50 عاما «هجري»، فما أكثر.
وأوضحت الوزارة عبر “تويتر” أن الحصول على الجرعة الثانية يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.
وكانت وزارة الصحة، قد أكدت أن الحماية من الإصابة بمضاعفات كورونا تصل إلى أكثر من ٩٠٪ بإذن الله من خلال أخذ لقاح كورونا.
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