إحباط محاولة تفجير أبراج للطاقة الكهربائية شرقي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم، بأن القوات الأمنية قتلت أحد الإرهابيين بعد نصب كمين محكم له، أثناء محاولته زرع عبوات ناسفة لتفجير برجين للطاقة الكهربائية في منطقة الكفاح شمالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى.

وأكدت الخلية، بعد الهزائم المتلاحقة لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية، تحاول هذه العصابات الأضرار بأبراج الطاقة الكهربائية، إلا أن يقظة القوات الأمنية والجهود الميدانية والعمل الاستخباري، مكن الأجهزة الأمنية من إحباط عدد من المحاولات لاستهداف أبراج الطاقة الكهربائية.

ونجحت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، يوم الاثنين الماضي، في إبطال محاولة تفجير برجين لنقل الكهرباء من قبل عصابات "داعش" الإرهابية (محظور في روسيا).

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين الماضي، أن المنطقة التي شهدت محاولة التفجير، منطقة وعرة، ولا تسيطر عليها القوات الأمنية، منوهة إلى أنه تم استدعاء خبير متفجرات لتفكيك المواد المتفجرة التي استخدمت في محاولة التفجير.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، الأحد الماضي، أن هجوما إرهابيا استهدف محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء بصواريخ كاتيوشا.