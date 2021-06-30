الإمارات تتعاون مع مجموعة فرنسية لدعم أبحاث الطاقة النووية

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Виталий Тимкив . محطة طاقة نووية

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمؤسسة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة تطوير قطاع الطاقة النووية في الإمارات ودعم الابتكار في هذا المجال.

كما أكدت المؤسسة أن سعيها لتطوير قطاع الطاقة النووية يهدف أيضا إلى توفير مصادر بديلة للطاقة تساهم في دعم الجهود العالمية الخاصة بمكافحة التغيرات المناخية.

وتسعى الإمارات عن طريق توقيع التعاون مع المجموعة الفرنسية إلى دعم تبادل الخبرات العالمية في هذا المجال وبحث فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادا على استخدام الطاقة النووية للحد من الانبعاثات الكربونية.

وتعد مجموعة "إي دي إف" الفرنسية مشغل ريادي لسلسلة كبيرة من محطات الطاقة النووية في العالم، وهي شركة متعددة الجنسيات تملك فرنسا النصيب الأكبر منها.

وتمتلك الإمارات محطات "براكة" للطاقة النووية، التي تطورها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وتعد من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم وتضم 4 مفاعلات متقدمة.

ويرجع تاريخ تشييد تلك المحطات لعام 2012، لكن أولها بدأ التشغيل التجاري في 2021، بينما تخضع المحطة الثانية لاستكمال العمليات المطلوبة قبل التشغيل.