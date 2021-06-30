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انتخاب الجزائر لعضوية مكتب الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد بيان لوزارة البيئة الجزائرية بأن "انتخاب الجزائر كعضو في مكتب لجنة الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة جاء بطلب من الفوج الإفريقي أن يكون ممثلا من طرف الجزائر في هذه اللجنة من جهة، ومن جهة أخرى، من خلال الجهود التي بذلتها الجزائر في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة".

وأكد البيان أنه "تم اعتماد هذا القرار خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي عقد في 23 يونيو 2021 في  نيروبي".

وأوضح أن لجنة الممثلين الدائمين تقوم بتحضير اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة وتقيم بانتظام تنفيذ قراراتها، وفي هذا الإطار، ستتكفل الجزائر بتسهيل العمل التحضيري للدورة الاستثنائية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها السادسة، المقرر عقدها في مارس 2022، والتي سيتم تخصيصها أيضًا للاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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