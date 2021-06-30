الشرطة السودانية تنتشر في الخرطوم

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "الانتباهة" السودانية، بأن رئاسة الشرطة، نشرت أعدادا كبيرة من قواتها في شوارع الخرطوم؛ لتأمينها وتأمين المواكب التى من المقرر أن تخرج ظهر اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها، بأن الشرطة ستعمل على تأمين المواكب ويرافقها (٣٠) وكيل نيابة يشاركون في تأمين المواكب.

ومنذ 21 أغسطس/آب من العام 2019، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي والجبهة الثورية التي تضم عددا من الحركات المسلحة بعد توقيعها اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في جوبا.