قرقاش يتحدث عن خطوات استراتيجية اتخذتها الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن هذه الخطوات "بلا شك ستنعكس إيجابًا على الإمارات والمنطقة"، مؤكدا أن "القيادة كما هي إرادة سياسية فهي أيضًا مجسات المستقبل، ولا بد لها من الخروج مما يعرف مجازا بمنطقة الأمان والراحة إلى ميدان الإنجاز".

​وكان قرقاش، علّق مؤخرا، على انتخاب بلاده عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي. وغرد قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "في هذه اللحظة التاريخية، أعبر عن خالص التقدير لجهد الفريق الذي قاده أخي الشيخ عبد الله بن زايد بكل نجاح وضمن رؤية متكاملة لأهداف الدبلوماسية الإماراتية في مجلس الأمن الدولي".

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، الإمارات العربية المتحدة، عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وذلك لمدة عامين ابتداءً من يناير/ كانون الثاني 2022. وفازت الإمارات بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن، الذي يضم في عضويته 15 دولة من بينها 5 فقط دائمة العضوية هي روسيا وأمريكا والصين وبريطانيا وفرنسا.