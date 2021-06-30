مصر... كشف سبب خروج القطار الروسي عن القضبان في منوف

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "بوابة أخبار اليوم" عن مسؤول لم تكشف عن اسمه، أن عجلات جرار القطار الروسي رقم (2591) خرج عن القضبان بخط "القاهرة-الإسكندرية"، صباح اليوم الأربعاء.

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وأوضح المصدر أن الحادث وقع أثناء سير القطار بحوش محطة منوف حيث سقطت عجلات الجرار وتعطلت الحركة، لافتا إلى أن سبب الحادث يرجع إلى وجود مشكلة في القضبان، ما تسبب في تعطل حركة القطارات بمنوف.

وأضاف المسؤول أن الحادث لم يسفر عن سقوط أي قتلى أو مصابين، فيما دفعت هيئة السكك الحديدية "أوناشا" للعمل على إعادة حركة القطارات إلى طبيعتها في خط القاهرة الإسكندرية.

وكانت السفارة الروسية في مصر قد أعلنت، مطلع الشهر الجاري، عن وصول 28 عربة سكة حديد جديدة روسية الصنع إلى ميناء الإسكندرية شمالي مصر.

وشاركت السفارة الروسية في القاهرة في منشور لها على صفحتها الرسمية في "تويتر" صورا تظهر عملية إنزال عربات جديدة في ميناء الإسكندرية شمالي مصر.

وكتبت السفارة في تعليقها على المنشور: "وصول 28 عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء الإسكندرية خلال شهر مايو الماضي ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى 381 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للركاب من قبل الشركة الروسية (ترانس ماش هولدينغ)".