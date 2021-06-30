وزير النفط الكويتي: توزيع اللقاحات يساعد في تعزيز الطلب على الخام

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الفارس، في بيان لوزارة النفط الكويتية، إن الكويت تدعم القرار الجماعي من خلال التوافق بين تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارجها، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات التي تواجه أسواق النفط، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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وأوضح الفارس أن اجتماع (أوبك +)، من المقرر أن يركز على مواصلة جهود (أوبك) الحالية، من أجل تحقيق توازن السوق، مبينا أن أي قرار ستقره المنظمة وحلفاؤها من الخارج سيكون في مصلحة المنتجين والمستهلكين وسط أجواء تعاف في أساسيات السوق.

وأشار الوزير الكويتي، إلى أن "توسع الدول في التطعيم ضد فيروس كورونا ساهم في تعزيز توقعات النمو الاقتصادي في االقتصادات الكبرى والناشئة، بالتزامن مع عودة تدريجية للحركة والتنقل والسفر في العديد من بلدان العالم ما يعزز ويزيد الطلب العالمي على النفط"، مبينا أن "ذلك الأمر انعكس على أسواق النفط والتي تشهد مزيدا من التوازن".

وقال إن "دول (أوبك +) تتوخى الحذر فيما يتعلق باستراتيجية رفع الإنتاج وسط تحديات أسواق النفط".