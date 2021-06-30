شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يكشف أشد الأيام حراً في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، أشد الأيام حرا بالمملكة وأقساها برودة.
وقال عبر تويتر: “إنه اعتماداً على السجل المناخي من عام 1984-2012م (29 سنة)، فإن الموسم الحار في الرياض يبدأ عادة من منتصف شهر مايو حتى آخر شهر سبتمبر (137 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة الكبرى اليومية أعلى من 39 درجة مئوية”.
وأضاف: “وفقاً للسجل المناخي لـ29 سنة ماضية؛ فإن يوم 1 أغسطس يعتبر أشد الأيام حراً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 43 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 28 درجة مئوية”.
وتابع في سلسلة تغريدات: “الموسم البارد في الرياض يبدأ من شهر ديسمبر حتى آخر شهر فبراير (90 يوماً)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية أقل من 24 درجة مئوية، ووفقاً للسجل المناخي (لـ29 سنة ماضية) فإن يوم 14 يناير يعتبر أشد الأيام برداً خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 8 درجات مئوية”.
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