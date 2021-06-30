استشاري يكشف أهمية تلقي لقاح كورونا للفئة العمرية من 12– 18 عاماً (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليله، على أهمية تلقي الفئة العمرية من 12 – 18 عاماً اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وقال الدكتور غليله خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”: إن استمرار تلقي صغار السن اللقاح سيولد مناعة مجتمعية أكبر. وأشار إلى أن ذلك سيقلل من انتشار العدوى، ويخفض نسبة الحالات الحرجة بالمستشفيات. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 1567 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 486106 حالات، كما سجلت 15 حالة وفاة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7804 حالات وفاة.

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